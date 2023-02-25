Русская весна

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Региональная безопасность в контексте международной политики США

Региональная безопасность в контексте международной политики США

В рамках последних событий, а именно Мюнхенской конференции по безопасности, визита Джо Байдена на Украину и Польшу, саммита стран «Бухарестской девятки», Запад демонстрирует продолжение враждебной и провокационной позиции, направленной на эскалацию конфликта между Союзным государством с одной стороны и коллективным Западом с другой.

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