В рамках последних событий, а именно Мюнхенской конференции по безопасности, визита Джо Байдена на Украину и Польшу, саммита стран «Бухарестской девятки», Запад демонстрирует продолжение враждебной и провокационной позиции, направленной на эскалацию конфликта между Союзным государством с одной стороны и коллективным Западом с другой.