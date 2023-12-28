Стали известны соперники «Локомотива» по зимним контрольным матчам

«Локомотив» опубликовал расписание товарищеских игр в январе и феврале. Во время тренировочных сборов «Локо» сыграет со следующими клубами: 20 января – с «Аль-Охдудом» (Саудовская Аравия), 24 января – с «Акроном», 31 января – с «Уралом», 4 февраля – с «Кайратом» (Казахстан) и «Аль-Насром» (ОАЭ), 8 февраля – с «Торпедо» и «Урарту» (Армения), 24 февраля – с «Ростовом».