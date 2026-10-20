Военное авиастроение тоже может, не только гражданское.Возобновить производство такой махины, как Ту-160, да еще в осовремененном виде, это вам, как говорится, не лобио кушать.
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