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Более 1 млн человек приняли участие в рождественских богослужениях в Москве

Более 1 млн человек приняли участие в рождественских богослужениях в Москве

Более 1 млн человек приняли участие в рождественских богослужениях в Москве. Об этом рассказал глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, слова которого передает ТАСС.

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