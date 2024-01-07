Более 1 млн человек приняли участие в рождественских богослужениях в Москве. Об этом рассказал глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, слова которого передает ТАСС.
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