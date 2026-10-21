Европейские страны могут пересмотреть свою позицию по урегулированию конфликта на Украине. По мнению политолога-американиста Бориса Межуева, именно Европа сегодня оказалась наиболее уязвимой стороной происходящего и вынуждена учитывать сразу несколько факторов давления.
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