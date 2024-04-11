Предвыборная горячка в Индии и ее глобальное значение Елена ГалицкаяВ преддверии парламентских выборов в Индии, которые считаются самыми продолжительными и массовыми в мире, политическая атмосфера страны находится под напряжением.
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