Антитеррор в городской застройке в исполнении 217-го (по другим данным 331-го) полка 98-й ВДД в Часовом Яре.
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Антитеррор в городской застройке в исполнении 217-го (по другим данным 331-го) полка 98-й ВДД в Часовом Яре.
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