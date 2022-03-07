Южный Федеральный

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Китай о решении кризиса на Украине: требует холодной головы

Китай о решении кризиса на Украине: требует холодной головы

В дипведомстве Китая выступили с новым заявлением по вопросу разрешения украинского кризиса. Глава МИД страны Ван И в ходе ежегодной пресс-конференции высказал мнение о важности рационального подхода в деле урегулирования ситуации на Украине.

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