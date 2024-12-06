Старожилы – не от слова «старый»

В Совете старожилов Салехарда все молоды душой. Глядя на них, даже зависть берёт, какие они задорные, а в праздники любым молодым сто очков фору могут дать, так весело и с душой организовывают любое мероприятие.
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