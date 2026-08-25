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Никита Нагорный: «Не могу сказать, что закончил карьеру. Может, уже в ближайшее время порадую болельщиков»

Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике  Никита Нагорный сказал, что может вернуться к выступлениям.

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