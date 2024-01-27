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На Балтийском заводе состоялась церемония закладки шестого атомного ледокола проекта «Арктика»

На Балтийском заводе состоялась церемония закладки шестого атомного ледокола проекта «Арктика»

В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе состоялась церемония закладки шестого атомного ледокола типа ЛК-60Я проекта 22220 «Арктика».

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