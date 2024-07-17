Большое интервью певицы Ирины Ортман: о группе «Тутси», конфликтах и любимых городах

Ирина Ортман – певица, прославившаяся в составе группе «Тутси». Сейчас она является членом жюри вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг», премьера которого состоится 19 июля на телеканале «Россия».
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