ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Соседа забрали в психушку, после того как он предложил мне пожениться

Соседа забрали в психушку, после того как он предложил мне пожениться

Вам знакомо чувство торжества справедливости? Когда долгие годы человек стабильно вас третировал, а после вы увидели, как жизнь его наказала по полной программе? Так вот, мне это чувство очень даже знакомо.

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Комментарии
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Элина Морозова
Страшно подумать, что  было  бы, если  бы она вышла за него  замуж.
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