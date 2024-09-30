Соседа забрали в психушку, после того как он предложил мне пожениться

Вам знакомо чувство торжества справедливости? Когда долгие годы человек стабильно вас третировал, а после вы увидели, как жизнь его наказала по полной программе? Так вот, мне это чувство очень даже знакомо.
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