Участковые уполномоченные полиции провели мероприятия по профилактике мошенничества в Приморском крае

В Лесозаводском городском округе продолжается профилактическая работа в рамках акции МВД России «Предупрежден – значит, вооружен!».
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