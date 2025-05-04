Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Сергей Потемкин
    Ну по примеру вторжения в Курскую область шансы у них есть. Если деньги на оборонительные укрепления не спиздили, то ...Города в Крыму уж...
  • Алексей Смирнов
    А дальше то что? Вы считаете, что подавляющее большинство граждан не в курсе происходящего у нас в стране? Да почти у...Кто в России хозяин?
  • Ирина
    Полностью ликвидировать скопления укров и их наемников,ликвидировать под корень,ХВАТИТ ЖАЛЕТЬ ВСЯКУЮ ЕБА.....Ь.Города в Крыму уж...

США открестились от роли посредника: Россия и Украина остаются один на один

США открестились от роли посредника: Россия и Украина остаются один на один

Вашингтон меняет стратегию в отношении переговоров между Москвой и Киевом. Администрация Джо Байдена в своё время активно вмешивалась в украинский конфликт, а при Трампе, казалось бы, наметился поворот к «миротворчеству».

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