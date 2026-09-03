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Мировое обозрение

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Скоро государство продаст издателя «Мира танков» некоему «заинтересованному инвестору»

Скоро государство продаст издателя «Мира танков» некоему «заинтересованному инвестору»

Российские власти намерены до конца осени завершить продажу игровой компании «Леста», которая выступает локальным издателем «Мира танков», «Мира кораблей» и «Танков Blitz».

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