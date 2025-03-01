Визит Зеленского в США может нанести ущерб Европе — президент Бразилии

Сцена, устроенная президентом Украины Владимиром Зеленским в овальном кабинете Белого дома, стала самой гротескной и отвратительной за всю историю дипломатии и может нанести ущерб Европе, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 1 марта в комментарии журналистам.