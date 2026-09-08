Татарстан примет участие в двух межрегиональных хоккейных турнирах Приволжья

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В сентябре и октябре текущего, 2026 года спортсмены Татарстана представят республику на двух межрегиональных хоккейных турнирах, проходящих под патронажем полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
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