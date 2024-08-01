Биолог Щебляков: исследования препарата от ботулизма начнутся в ближайшее время

Клинические исследования российского лекарства от ботулизма начнутся в ближайшее время. Об этом заявил заведующий лабораторией иммунобиотехнологий НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, один из разработчиков препарата Дмитрий Щебляков в интервью РИА Новости.
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