Биолог Щебляков: исследования препарата от ботулизма начнутся в ближайшее время

Клинические исследования российского лекарства от ботулизма начнутся в ближайшее время. Об этом заявил заведующий лабораторией иммунобиотехнологий НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, один из разработчиков препарата Дмитрий Щебляков в интервью РИА Новости.