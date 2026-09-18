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Искусственный интеллект стал главным источником роста миллиардных состояний

Искусственный интеллект стал главным источником роста миллиардных состояний

Если от ИИ и есть доказанная польза, то он оказал ее непосредственно новым миллиардерам, а также тем, чей капитал в последние годы быстро растетmonocle.

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