«СВО назревала»: как уживались фанаты России и Украины до и после рокового матча 1999 года в Лужниках

После ничьей в Москве отечественные футболисты не попали на ЕВРО-2000, но драк и конфликтов ни до, ни после матча не былоПредставьте ощущение уезжающего поезда, когда вы уже стоите на перроне с чемоданами, но не нашли билета.
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