Телеведущая Светлана Зейналова появилась на публике с особенной дочерью

Звезда Первого канала Светлана Зейналова впервые за долгое время вышла в свет с особенной дочерью. Телеведущая приехала с 16-летней Александрой в московский кинотеатр на показ мультфильма Хаяо Миядзаки "Небесный замок Лапута", который вновь выходит в прокат.
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