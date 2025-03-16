Телеведущая Светлана Зейналова появилась на публике с особенной дочерью

Звезда Первого канала Светлана Зейналова впервые за долгое время вышла в свет с особенной дочерью. Телеведущая приехала с 16-летней Александрой в московский кинотеатр на показ мультфильма Хаяо Миядзаки "Небесный замок Лапута", который вновь выходит в прокат.