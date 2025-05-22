Гримасы санкций: Польша подсела на русский огурец, закупает на миллионы евро, хрустит и радуется

Наши агрохолдинги стали главным поставщиком тепличного урожая «зеленых» на польские столы, обогнав Турцию, Белоруссию и Украину Евгений Берсенев Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич Россия неожиданно оказалась ведущим поставщиком огурцов в Польшу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.
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