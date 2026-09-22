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FT: провал Мерца ставит под сомнение принятие нового бюджета ЕС

FT: провал Мерца ставит под сомнение принятие нового бюджета ЕС

В Евросоюзе считают, что провал партии канцлера ФРГ Фридриха Мерца на выборах мешает согласованию нового бюджета блока, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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