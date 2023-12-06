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Мировое обозрение

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Межпланетная станция «Психея» передала на Землю первые изображения

Межпланетная станция «Психея» передала на Землю первые изображения

Межпланетная станция NASA Psyche («Психея») передала на Землю первые изображения с камер. Калибровка и тестирование показали, что мультиспектральные камеры (их у аппарата две одинаковые) работают в пределах нормы и готовы к выполнению миссии.

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