В США встревожились из-за одной фразы Путина

Фраза, сказанная российским президентом Владимиром Путиным в ходе встречи в Беслане, свидетельствует о том, что он воспринимает Вооруженные силы Украины (ВСУ) как террористов после нападения на Курскую область, считает отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.