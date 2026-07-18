ФСБ задержала двух крымчанок за работу на украинские спецслужбы

В Крыму задержали двух местных жительниц, которые работали на украинские спецслужбы. Одна из них оказалась соучастницей подрыва автомобиля военного в Севастополе в 2024 году, а вторая собирала сведения об инфраструктуре ТЭК и военных объектах России, сообщили в ФСБ.