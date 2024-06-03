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Закон и Порядок

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Он спас поселок от банды, застрелив четверых. Но отбиться от дрона в СВО не смог

Он спас поселок от банды, застрелив четверых. Но отбиться от дрона в СВО не смог

Печальная весть с фронта: героически погиб мужчина, за судьбой которого когда-то следила вся страна.

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