Пешеход скончался в больнице после того, как его сбила Hyundai в центре Казани

В центре Казани Hyundai сбила пешехода, позднее он скончался в больнице. Как рассказали в Госавтоинспекции города, накануне вечером на улице Пушкина 42-летний мужчина переходил дорогу в непредусмотренном для этого месте на улице Пушкина.