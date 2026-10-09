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Татар-информ

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Пешеход скончался в больнице после того, как его сбила Hyundai в центре Казани

Пешеход скончался в больнице после того, как его сбила Hyundai в центре Казани

В центре Казани Hyundai сбила пешехода, позднее он скончался в больнице. Как рассказали в Госавтоинспекции города, накануне вечером на улице Пушкина 42-летний мужчина переходил дорогу в непредусмотренном для этого месте на улице Пушкина.

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