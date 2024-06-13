Путин присвоил звание генерал-майора уроженцу Новосибирской области Марушкину

Уроженец Чистоозерного района Новосибирской области Андрей Марушкин удостоен звания «генерал-майор». Указ президента России Владимира Путина о присвоении воинского звания Андрею Марушкину размещен на портале правовой информации.
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