Город Орёл: загадочный или загаженный?

Снимки, которыми проиллюстрирован этот материал, сделаны 12 октября. Нетрудно понять, что запечатлена на них обычная мусорка, или – на чиновничьем языке – контейнерная площадка для накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО).
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