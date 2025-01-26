Решение Трампа восхитило американцев: США больше не спонсируют Киев

Американский президент принял решение о приостановке помощи другим странам.Новый глава Белого дома Дональд Трамп принят решение о немедленной приостановке финансирования почти всех программ иностранной поддержки на 90 дней.
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