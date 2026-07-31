Невролог Королева: судороги во время купания часто связаны с усталостью мышц

Судороги во время купания чаще всего связаны с усталостью мышц, а не с дефицитом микроэлементов. Об этом RT сообщила врач-невролог, врач-рефлексотерапевт, заведующая Центром восстановительной медицины Скандинавского центра здоровья Анастасия Королева.
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