Невролог Королева: судороги во время купания часто связаны с усталостью мышц

Судороги во время купания чаще всего связаны с усталостью мышц, а не с дефицитом микроэлементов. Об этом RT сообщила врач-невролог, врач-рефлексотерапевт, заведующая Центром восстановительной медицины Скандинавского центра здоровья Анастасия Королева.