Преподаватели московских колледжей прошли обучение в ведущих ресторанах города

Преподаватели Первого московского образовательного комплекса завершили программу профессиональной переподготовки в известных ресторанах столицы, обучаясь современным техникам кулинарии на протяжении двух месяцев.
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