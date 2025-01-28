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PSYСHOLOGY & FUN

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"Я многое повидал в своей жизни

"Я многое повидал в своей жизни. Я рос в бандитский кварталах Бруклина и меня сложно чем-то удивить.Но недавно я прилетел в Дагестан и увидел дичь которую я себе и представить не мог.

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