"Я многое повидал в своей жизни. Я рос в бандитский кварталах Бруклина и меня сложно чем-то удивить.Но недавно я прилетел в Дагестан и увидел дичь которую я себе и представить не мог.
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"Я многое повидал в своей жизни. Я рос в бандитский кварталах Бруклина и меня сложно чем-то удивить.Но недавно я прилетел в Дагестан и увидел дичь которую я себе и представить не мог.
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