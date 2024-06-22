Как мухи на мёд. В Москву пожаловал Меладзе

Главное, сначала напакостят, наследят грязными штиблетами, плюнут со всем смаком Родине в душу, а потом так искренне удивляются: и за что же на нас так сильно осерчали? Притом, очень некрасивый поступок может быть просто очень некрасивым поступком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии