США торпедируют российский танкерный флот

Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ© РИА Новости / Сергей Красноухов Сегодня 2K прочитали Сергей Савчук Отечественные медиа постоянно упоминают санкционную стену, которой Запад пытается обнести Россию, при этом мало кто понимает масштаб коллективных антироссийских усилий и цену, которую платит наша страна, чтобы оставаться на плаву.