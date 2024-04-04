Добрый Мир
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Добрый Мир

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США торпедируют российский танкерный флот

США торпедируют российский танкерный флот

Танкер-газовоз у причала завода по производству СПГ© РИА Новости / Сергей Красноухов Сегодня 2K прочитали Сергей Савчук Отечественные медиа постоянно упоминают санкционную стену, которой Запад пытается обнести Россию, при этом мало кто понимает масштаб коллективных антироссийских усилий и цену, которую платит наша страна, чтобы оставаться на плаву.

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Комментарии
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Лев Добрый
Президент Путин говорил, что если назревает драка, БИТЬ НАДО ПЕРВЫМ!🤠🗡️👈👍
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19 час.

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