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Росреестр рассказал, как оформить новый гараж на участке под ИЖС

Росреестр рассказал, как оформить новый гараж на участке под ИЖС

Для внесения гаража в Единый государственный реестр недвижимости необходимо вызвать кадастрового инженера, подготовить техплан и предоставить необходимые документы Владелец капитального гаражного строения может сдать его в аренду, подарить и передать по наследству.

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