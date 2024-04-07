Владимир Путин обсудил ситуацию с паводками в России с главой МЧС

Владимир Путин снова обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области, а также с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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