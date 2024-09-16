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Недоавианосцы для бедных: Турция и Иран нашли способ стать «владычицами морскими»

Недоавианосцы для бедных: Турция и Иран нашли способ стать «владычицами морскими»

© Илья Бельков / Коллаж / Ridus.ru107 прочтений 3 дня назад Беспилотники всех видов и назначений, прекрасно проявившие себя в ходе всех последних конфликтов и снискавшие славу самого эффективного "оружия бедных", становятся новой реальностью современной войны, с которой уже невозможно не считаться.

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