Kpler: в декабре РФ отгружала Турции рекордные 444 тыс. баррелей нефти в сутки

В конце 2023 года Турция импортировала рекордный объем российской нефти. Резкое увеличение поставок по морю зафиксировали осенью, и эта тенденция сохранится в 2024 году, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные платформы Kpler.
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