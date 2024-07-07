Посетить музей Билибина на острове Кампергольм станет проще

В Ленобласти создадут туристский центр, который сократит получение пропусков Посетить единственный в России музей Ивана Билибина, часовню на острове Кампергольм и воочию увидеть вековые стены Ивангородской крепости станет проще, сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.
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