Хорошо горят украинские комплексы: Ночной удар в Одессе и фейерверк над ПВО Юлия СоколоваХорошо горят украинские комплексы ПВО, именно так описывают минувшую ночь в Одесской области координаторы подполья.
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