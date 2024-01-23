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Типа "учения" - ага...

Типа "учения" - ага...

С понедельника НАТО начинает учения, которые продлятся до мая. Кодовое название учений Steadfast Defender 2024.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Да пусть учатся - раздуваются как мелкие насекомые, чтобы стать побольше. Все равно им ничего не светит. Время Запада истекло.
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40 мин.
vodyanoy40mailru Гоголев
не забывайте еще и про мигрантов чурок в России!
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24 мин.
Vlad Dirkin
Хм... А трупы они как списывать будут? А по денежке семьям недоучившихся как?
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24 мин.

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