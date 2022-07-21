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Жовто-блакытные гонки на Ferrari в центре Варшавы

Жовто-блакытные гонки на Ferrari в центре Варшавы

Пока поляков насильно заставляют жалеть беженцев с Украины, сами «бегущие от войны» преспокойно устраивают гонки на Ferrari в центре Варшавы.

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