Еще один штат США заявил о намерении выйти из состава государства

Терпение свободных американских граждан велико, но не безгранично. Им можно долго и нудно втирать про столпы демократии и угрозы со стороны «проклятых комми» - сейчас функцию «комми» выполняет рандомный российский гражданин, даже если он испытывает самые теплые чувства к «этой стране» под звездно-полосатым флагом.