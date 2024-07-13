Терпение свободных американских граждан велико, но не безгранично. Им можно долго и нудно втирать про столпы демократии и угрозы со стороны «проклятых комми» - сейчас функцию «комми» выполняет рандомный российский гражданин, даже если он испытывает самые теплые чувства к «этой стране» под звездно-полосатым флагом.
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