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Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Да дураку ясно, что это спецслужбы Байдена. Демпартии теперь век не отмыться, чтобы они не говорили в своё оправдание...Покушение на Дона...
  • Гарий Щерба
    Даёшь ПэРэСТРОЙКУ  и  НЕЗАВИСИМОСТЬ УГНЕТЁННЫМ ШТАТАМ ...!!!👍👍👍Еще один штат США...
  • Владимир Моргунов
    ПОЛАГАЮ, СРОКИ СВО НЕИЗВЕСТНЫ И ВВП !!! ТАК, ЧТО, ПРИБЕРЕЖЕМ ШАПКИ !!!! ЕСЛИ И ВПРЕДЬ БУДЕМ ПОДХОДИТЬ К КИЕВУ, А ЗАТЕ...Названы реальные ...

Еще один штат США заявил о намерении выйти из состава государства

Еще один штат США заявил о намерении выйти из состава государства

Терпение свободных американских граждан велико, но не безгранично. Им можно долго и нудно втирать про столпы демократии и угрозы со стороны «проклятых комми» - сейчас функцию «комми» выполняет рандомный российский гражданин, даже если он испытывает самые теплые чувства к «этой стране» под звездно-полосатым флагом.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Даёшь ПэРэСТРОЙКУ  и  НЕЗАВИСИМОСТЬ УГНЕТЁННЫМ ШТАТАМ ...!!!👍👍👍
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12 час.

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