ВСУ готовят крупное вторжение на майские праздники. Ситуация напоминает события под Курском: Царьград

По мнению военного аналитика Царьграда, Влада Шлепченко, противник в районе Курска отчаянно пытается сохранить остатки своего плацдарма, что выражается в переброске небольших групп пехотинцев и штурмовых отрядов на квадроциклах к Гоптаровке.
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