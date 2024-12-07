Цена помидоров в Татарстане за неделю выросла на 16 рублей, огурцов — на 20

За неделю с 25 ноября по 1 декабря в Татарстане значительно увеличились цены на овощи. Так, свежие помидоры и огурцы подорожали более чем на 16 и 20 рублей соответственно — до 197,42 и 174,56 рубля за килограмм.
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