Средства блогерши Саши Митрошиной направлены на помощь участникам СВО: она называет это мошенничеством

Ранее блогершу Сашу Митрошину приговорили к условному сроку за уклонение от уплаты налогов.По данным Telegram‑канала Mash, 20 миллионов рублей, ранее переведённых блогершей Сашей Митрошиной, направлены на помощь участникам специальной военной операции, в том числе в фонд ZOV, на проведение турниров в честь бойцов и поддержку детей‑сирот.
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