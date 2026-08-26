Средства блогерши Саши Митрошиной направлены на помощь участникам СВО: она называет это мошенничеством

Ранее блогершу Сашу Митрошину приговорили к условному сроку за уклонение от уплаты налогов.По данным Telegram‑канала Mash, 20 миллионов рублей, ранее переведённых блогершей Сашей Митрошиной, направлены на помощь участникам специальной военной операции, в том числе в фонд ZOV, на проведение турниров в честь бойцов и поддержку детей‑сирот.