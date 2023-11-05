Эксперты туррынка назвали страны, которые обеспечили входящий турпоток в Россию

Эксперты туррынка назвали страны, которые обеспечили входящие турпоток в Россию. Как сообщает Infox.ru, по данным погранслужбы ФСБ, число въездов иностранных граждан за первые 9 месяцев 2023 года увеличилось в три раза по сравнению с годом ранее.